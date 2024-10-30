Студенты ГСГУ Коломны стали волонтерами национального чемпионата «Абилимпикс»

Студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета стали волонтерами на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который прошел в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Чемпионат объединил участников со всей России — как опытных профессионалов, так и начинающих специалистов, которые продемонстрировали свои умения в самых разных областях, от кулинарии до IT.

«Абилимпикс» — это не просто соревнование, а значимая платформа, где участники с ограниченными возможностями здоровья могут раскрыть свой потенциал и продемонстрировать свои навыки.

Под руководством доцента кафедры начального, дошкольного и специального образования Ольги Погодиной в роли волонтеров участвовали студенты педагогического факультета: Ксения Мартынова, Мария Васильева, София Гуназова, Карина Драган и Наталья Козлова. Для всех них это был первый опыт работы на таком масштабном мероприятии.

В рамках «Деловой программы» Ксения Мартынова и Мария Васильева представили проект «Инклюзивное наставничество в молодежной среде», разработанный на базе «Школы волонтеров социальной инклюзии» ГСГУ. Их работа была высоко оценена, а Молодежное содружество Московской области, в котором они состоят, удостоено награды в номинации «Самое активное Молодежное содружество Абилимпикс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.