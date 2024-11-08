Студенты ГСГУ Коломны приняли участие в конференции по цифровым технологиям

Студенты экономического факультета коломенского ГСГУ приняли участие в VIII международной межвузовской научно-практической конференции «Экономика и инновационное развитие» и семинаре «Цифровые технологии как новые возможности для студенческого предпринимательства». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Организаторами выступили Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова (Монголия), отдел науки РЭУ, базовая кафедра торговой политики и Московское областное отделение «Опоры России».

Эти мероприятия дали студентам и преподавателям возможность обменяться опытом с коллегами из других стран в области экономики и инноваций.

На семинаре профессор кафедры менеджмента и экономики Алла Столярова представила значимость цифровых платформ для развития студенческого бизнеса и подчеркнула перспективы международного сотрудничества. Алексей Колгушкин, директор проектов ПАО «Ростелеком», рассказал о концепции «умных городов» и роли цифровой экономики в их формировании.

На международной конференции студенты экономического факультета представили результаты своих исследований, отражающих актуальные тенденции в финансах, маркетинге и цифровых технологиях. Среди тем докладов были: «Геймификация в финансовом секторе» (Ангелина Бычкова), «Видеоигры как площадка для продвижения реальных брендов» (Дмитрий Петров), «NFT: новая концепция в области финансов» (Вадим Лукин) и «Гринвошинг: тренд современного маркетинга» (Дарья Феоктистова).

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.