Студенты ГСГУ Коломны представили картины на выставке в Курске

В Юго-Западном Государственном университете в Курске открылась межвузовская художественная выставка «80-летию Великой Победы посвящается…». В экспозиции представлены работы студентов коломенского Государственного социально-гуманитарного университета — учащихся филологического факультета (профиль «Изобразительное искусство») и студентов егорьевского rолледжа педагогики и искусства (профиль «Изобразительное искусство и черчение»). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экспозиция стала частью мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В своих картинах участники отразили подвиг участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Работы выполнены в различных жанрах и техниках — от акварели и гуаши до масла, акрила, угля и графического карандаша.

Как отметил ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов, представленные картины «свидетельствуют о том, насколько молодые художники сопереживают своим героям, как гордятся их подвигами и скорбят об их утрате».

В преддверии юбилея Победы студенты и преподаватели ГСГУ также организовали патриотические выставки в Коломне, Зарайске и Егорьевске.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.