Студенты филиалов ГСГУ познакомили школьников Подмосковья с профессией педагога

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала государственного социально-гуманитарного университета — Колледж педагогики и искусства в Егорьевске и Зарайский педагогический колледж — провели для школьников мастер-классы по педагогическим направлениям. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты педагогических направлений организовали насыщенную программу для учеников. В Егорьевске школьники смогли ближе познакомиться со специальностями «педагог-организатор», «педагог изобразительного искусства», «педагог музыки», «воспитатель дошкольных учреждений», а также с профессиями «учитель начальных классов» и «учитель физической культуры». Школьников прошли мастер-классы, где они попробовали себя в роли педагогов.

В колледже Зарайска школьники испытали себя в качестве учителей физкультуры. Студенты колледжа провели активные занятия, помогая детям оценить свои физические возможности и потенциал.

«Проект „Билет в будущее“ помогает детям определиться с выбором образовательного учреждения и будущей профессии. Нашей фишкой стали профессиональные пробы: преподаватели проводят своеобразный „кастинг“, дают экспертные советы и помогают каждому участнику раскрыть свой талант», — поделилась директор егорьевского колледжа Рузанна Сафонова.

Представители ГСГУ отметили, что проект «Билет в будущее» — это шанс для школьников найти свою дорогу и сделать осознанный выбор профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.