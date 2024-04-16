Студенты Егорьевска познакомились с достижениями российской космонавтики

Для обучающихся Егорьевского техникума прошел открытый гагаринский урок «Космос — это мы». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Подготовили и провели занятие преподаватель ОБЖ и БЖД, преподаватель литературы, социальный педагог и педагог дополнительного образования.

В ходе мероприятия обучающимся показали видеофильм о достижениях российской космонавтики, а по окончанию просмотра ребята приняли участие в викторине, посвященной космосу и космонавтике. Студенты также познакомились с биографиями известных космонавтов и конструкторов.

В пресс-службе министерства образования добавили, что целью занятия являлось воспитание чувства гордости обучающихся за свою страну, за достижения российской космонавтики, а также гражданского патриотизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.