Студенты Дмитровского техникума поучаствуют в проекте «Первый студенческий»

сегодня в 17:28

13 сентября в Российском университете кооперации прошел региональный этап Всероссийского проекта «Первый студенческий». Мероприятие собрало студентов из вузов и средних профессиональных образовательных учреждений, заинтересованных в развитии студенческого движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках программы состоялась стратегическая сессия, на которой участники обсудили перспективы развития студенческого движения в образовательных организациях. Участники представили свои проекты перед экспертной комиссией, состоящей из 18 специалистов различных сфер.

По итогам мероприятия две команды, занявшие первые места, будут представлять регион на федеральном этапе проекта: «Первые в Просвете» (Государственный университет просвещения) и «Студенческий движ» (Дмитровский техникум).

В ведомстве отметили, что проект нацелен на создание активного сообщества студенческих лидеров, готовых разрабатывать и реализовывать социальные инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.