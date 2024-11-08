Студенты Дмитровского округа стали победителями всероссийских онлайн-конкурсов

Студентка Дмитровского техникума Вера Евтеева получила гран-при за участие во Всероссийском конкурсе «Михаил Юрьевич Лермонтов. Не угасает свет его стихов…», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Студентка представила на конкурс видеозапись исполнения романса на стихи М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу».

Также студент техникума Борис Михасик стал победителем Всероссийского онлайн-конкурса интерактивных фотоальбомов «Без срока давности» им Е.А. Халдея. Этот конкурс проходил впервые. В нем приняли участие более 400 обучающихся и студентов из 65 регионов России и Республики Беларусь. Борис под руководством заведующей музеем Е. В. Радюк представил альбом "Храним память о блокаде Ленинграда" в номинации "Без срока давности. Непокоренный Ленинград".

"Поздравляю Веру и Бориса с заслуженными победами! Их достижения — пример того, как важно стремиться к знаниям и развивать творческие способности. Желаю им дальнейших успехов в учебе и новых творческих побед!", — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.