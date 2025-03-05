Студенты Дмитрова взяли первые места на региональных этапах сразу двух чемпионатов

Студенты Дмитровского техникума Артем Сухоруков и Арсений Ямщиков стали победителями регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в компетенции «Спасательные работы». Соревнования прошли на площадке колледжа «Подмосковье», где собрались десять участников из восьми учебных заведений Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат стал настоящим испытанием для всех участников, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессионализма и стремления к победе. Артем и Арсений показали выдающиеся результаты, проявив стрессоустойчивость, быструю реакцию, физическую силу и выносливость – качества, без которых невозможно представить работу спасателя.

Команда экспертов, включавшая опытных спасателей, оценивала физическую подготовку участников, их умение оказывать первую помощь и работать на высоте. Ребята из Дмитровского техникума продемонстрировали настоящий профессионализм, четкость и уверенность в каждом действии, что и позволило им занять лидирующие позиции.

Дмитровский техникум – одно из ведущих средне-специальных учебных заведений Московской области, готовящее высококвалифицированных специалистов в различных сферах. Техникум активно участвует в международных и всероссийских чемпионатах, демонстрируя высокий уровень подготовки студентов и преподавателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.