Студенты Бронницкого автоколледжа посетили транспортную компанию «ПроЛив»

Первокурсники Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа, обучающиеся по специальности «Организация перевозок и управления на транспорте», посетили транспортную компанию «ПроЛив». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Компания «ПроЛив» специализируется на транспортировке различных видов пищевых и химических грузов, включая опасные грузы классов 3, 6.1, 8 и 9. Во время экскурсии студенты ознакомились с организацией работы подвижного состава, трудовыми процессами сотрудников, а также особенностями обслуживания автомобилей и цистерн перед выездом на линию.

«Эта экскурсия позволила нам увидеть, как на практике организуются перевозки наливных грузов, и я теперь лучше понимаю, с чем придется работать в будущем», — поделился впечатлениями один из студентов.

Автомобильно-дорожный колледж, в свою очередь, выразил благодарность компании «ПроЛив» за интересную и познавательную экскурсию, которая значительно расширила знания студентов о профессиональной деятельности в области транспортировки наливных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.