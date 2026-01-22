Студенты Богородского округа провели День без интернета

Студенты Ногинского колледжа Богородского округа 21 января отказались от цифровых технологий и посвятили день живому общению и активному отдыху в рамках Международного дня без интернета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

21 января студенты Ногинского колледжа Богородского округа приняли участие в Международном дне без интернета. В этот день учащиеся осознанно отказались от использования гаджетов, чтобы укрепить дружеские связи и насладиться живым общением.

Мероприятие прошло в рамках программы популяризации кластера «Средства массовой информации и коммуникационные технологии», где колледж с 2024 года выступает базовой организацией. В акции участвовали студенты разных курсов. Под руководством амбассадора Андрея Завтура и преподавателя Софии Подрезовой ребята создавали бумажные анкеты, задавали друг другу вопросы и делились идеями и эмоциями.

Участники отметили, что подобные инициативы помогают найти баланс между виртуальным и реальным общением. По их словам, самые важные связи формируются не через интернет, а в личном контакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.