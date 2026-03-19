Студенты Богородского округа прошли шествием в Москве 18 марта

Студенты Ногинского филиала Университета просвещения из Богородского округа 18 марта приняли участие в патриотическом шествии на ВДНХ в Москве, посвященном Дню воссоединения Крыма с Россией. К акции присоединились более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия участники выразили поддержку решениям о воссоединении Крыма с Россией. Акция объединила представителей разных регионов страны.

«Участие в патриотической акции для нас — это не просто жест солидарности, это символ нашей общей ответственности и любви к Родине», — рассказали учащиеся.

Участники выстроились в слово «Навсегда» и сформировали контур карты Республики Крым. Также они развернули флаги Российской Федерации, Республики Крым и Севастополя.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали это решение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.