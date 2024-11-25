Студенты авиационного института в Ступине собирают пластик на переработку

Студенты Московского авиационного института (МАИ) в Ступине поддерживают экологическую акцию по сбору пластиковых крышечек. Очередная партия отправятся на переработку, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду и сократить количество пластиковых отходов на свалках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как рассказала педагог вуза Светлана Белова, традиция сбора крышечек зародилась в институте около 4 лет назад.

«Идея оказалась настолько популярной среди студентов, что мы решили сделать ее постоянной. Ребята с удовольствием участвуют в акции, каждый понимает, что даже небольшой вклад может принести большую пользу нашей планете», — пояснила Белова.

Для сбора крышечек в холле института установлены специальные контейнеры. Студенты сортируют крышки, отбирая только чистые и сухие изделия из пластика HDPE или PP. Собранный материал передается в экопункт магазина «ВкусВилл», откуда он отправляется на переработку.

«Мы благодарны магазину «ВкусВилл» за сотрудничество и помощь в организации сбора крышечек. Благодаря таким партнерствам мы можем расширять масштабы нашей экологической инициативы и вдохновлять других людей на участие в подобных проектах», — отметила Светлана Белова.

Пластиковые крышки от бутылок — один из самых распространенных видов пластиковых отходов. Они очень сложно разлагаются в природе. Сбор и переработка крышечек позволяет сократить количество пластика на свалках и снизить нагрузку на окружающую среду. Переработка пластика позволяет сэкономить ресурсы и снизить выбросы парниковых газов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.