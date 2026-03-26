Студенты-архитекторы посетили производство спортивного инвентаря в Солнечногорске

В индустриальном парке Есипово в Солнечногорске состоялась экскурсия для будущих ландшафтных архитекторов и дизайнеров. Студенты Московского художественно-промышленного института и МГУТУ им. К.Г. Разумовского посетили производство компании KENGURU PRO в рамках ежегодной акции «День без турникетов».

Генеральный директор компании Владимир Кечин отметил, что такие встречи позволяют студентам познакомиться с современными технологиями и узнать, как устроено производство спортивного оборудования. Для предприятия это возможность найти перспективных молодых специалистов.

Во время экскурсии студентам показали процесс создания уличных спортивных комплексов, включая лазерную резку металла и сборку оборудования для различных видов спорта. Участники смогли протестировать теннисные столы и ознакомиться с заготовками для баскетбольных стоек и панна-футбола. В завершение для студентов провели тест-драйв продукции и коуч-сессию по выбору профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.