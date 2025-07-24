Студенты аграрных вузов осваивают сыроварение на одном из предприятий Подмосковья

В Подмосковье на заводе премиальных сыров «Рота-Агро» завершилась практика студентов отраслевых вузов. В течение 2 месяцев будущие технологи-сыроделы из Российского биотехнологического университета, Московской ветеринарной академии им. К. И. Скрябина и Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского осваивали тонкости производства различных сыров. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Под руководством технологов предприятия молодые специалисты изучали процесс на всех этапах производства: приемку молока и контроль состава, технологии варки, созревания и прессования сыров, оценку качества готовой продукции и санитарно-технологических норм. Такие инициативы позволяют погрузиться в профессию и приобрести навыки еще на этапе обучения. По итогам практики лучшие студенты получили денежные премии.

В прошлом году компания «Рота-Агро» запустила завод по производству сыров премиального качества мощностью порядка 12 тонн в сутки и до 5 тыс. тонн в год в Ленинском городском округе на территории индустриального парка «Горки-1». В ассортименте выпускаемой продукции мягкие сыры: камамбер, козий камамбер, бри, полутвердые: «Монтарино», «Монтарино микс», латтерия, маасдам, твердые: «Резерв».

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.

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