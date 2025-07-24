Студенты 7 техвузов РФ ознакомились с производством машзавода в Орехово-Зуеве

Корпоративный университет ТМХ в рамках укрепления стратегического партнерства с Государственным университетом управления (ГУУ) организовал экскурсию на Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе. Помимо представителей ГУУ, в число 24 экскурсантов вошли учащиеся и преподаватели Грозненского государственного нефтяного технического, Владимирского государственного, Белгородского государственного технологического, Мариупольского государственного, Донецкого национального технического университетов и Научно-технологического университета «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для студентов Летней инженерно-экономической школы ГУУ-2025 это был первый опыт знакомства с крупнейшим производством электропоездов в России. Мероприятие началось с приветственного слова гендиректора ДМЗ Владимира Чекалина. Он подчеркнул стратегическую важность машиностроительной отрасли для экономики страны и отметил, что предприятие заинтересовано в молодых специалистах.

После вводного инструктажа по технике безопасности участники отправились в цеха, где ознакомились с ключевыми этапами создания железнодорожной техники. Экскурсанты осмотрели механообрабатывающее, редукторное, сборочно-сварочное, вагоносборочное и колесное производство. В Выставочном центре завода гости проследили эволюцию отечественных электропоездов: от первых моделей вагонов до разработок последних лет.

«Благодаря развитию партнерства Корпоративного университета ТМХ с ведущими вузами страны предприятия холдинга, в том числе ДМЗ, получают возможность привлекать в коллектив молодых специалистов с профильным образованием. Причем это могут быть не только выпускники, но и студенты, для которых на нашем предприятии разработаны и реализуются различные программы стажировок», — отметила директор по управлению персоналом и трансформации ДМЗ Юлия Смирнова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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