Студентов приглашают пройти IT-стажировку в правительстве Москвы

Прием заявок на IT-стажировку в правительстве Москвы продлится до 24 мая

Выпускников вузов и студентов последних курсов приглашают пройти IT-стажировку в правительстве Москвы. Прием заявок продлится до 24 мая, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что у студентов есть шанс построить карьеру в сфере информационных технологий. Стартовал прием желающих обучаться по направлению «IT-город». Программа рассчитана на участников до 35 лет.

Как принять участие?

Фото - © Кадровые сервисы Правительства Москвы/Пресс-служба департамента информационных технологий столицы

Желающим необходимо заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации нужно ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить задание и пройти собеседование. Направление «IT-город» появилось в 2022 году. С тех пор желающие подали около 4,7 тысячи заявок.

«Учитывая большой интерес и высокий конкурс, число мест увеличили. Всего в этом году возможность поработать со столичными экспертами получат 120 молодых специалистов», — отметила Сергунина.

Выгода

Фото - © Кадровые сервисы Правительства Москвы/Пресс-служба департамента информационных технологий столицы

Участники программы пройдут полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из IT-направлений. На данный момент популярностью среди студентов пользуются «Бизнес и системный анализ», «Техническая поддержка» и «Управление проектами».

Будущие специалисты смогут принять участие в разработке и усовершенствовании значимых цифровых порталов Москвы — mos.ru, электронных услуг и платформы «Мос.Облако». Молодые люди получат бесценный опыт в разработке продуктов, тестировании программного обеспечения и аналитике данных.

«Стажировка в правительстве Москвы — шанс заявить о себе и внести вклад в развитие города. Многие молодые специалисты впоследствии получают предложения о трудоустройстве. Например, сейчас в IT-команде столицы трудятся 58 выпускников проекта», — добавила Сергунина.

Мнение участников

Участницей стажировки была и Александра Ваганичева. Сейчас она работает администратором проекта «Госуслуги и МФЦ» в подведомственном учреждении столичного департамента информационных технологий. Ее привлекло приветливое отношение к новым сотрудникам.

«После небольшого погружения мы начали выполнять задачи наравне со всеми, а через месяц я уже чувствовала себя полноправным членом коллектива. Рада, что когда-то решилась поучаствовать. Я получила интересный опыт, любимую работу и возможность развиваться профессионально», — рассказала Ваганичева.

Программа стажировок в правительстве Москвы реализуется с 2011 года. В ней доступно семь направлений, в том числе «Городская экономика», «HR-город» и «Медийный город». Набор стартовал по всем сферам деятельности.