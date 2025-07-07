Студентов Подмосковья пригласили на соревнования по разработке видеоигр

Студенты-программисты, которые интересуются видеоиграми, приглашаются к участию в ИИ-хакатоне GameDev AI 2025. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам предлагают на выбор два трека: генерация 3D-моделей и генерация квестов и сюжетов.

В первом треке участникам необходимо с помощью Python создать визуальные игровые ассеты по текстовому описанию или референсу. Разработать генератор, который превращает идеи в low-poly 3D-модели. Во втором треке нужно оптимизировать разработку игры: создать инструмент для генерации игровых сцен по заданному сетингу.

Хакатон пройдет онлайн с 1 по 5 августа. Главный организатор мероприятия — магистерская программа «Цифровая инженерия для компьютерных игр» МИЭМ НИУ ВШЭ.

Регистрация доступна до 29 июля по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.