Студентов Подмосковья пригласили к акции СПО «Сила единства»

Всероссийская акция «СПО – сила единства!» стартовала в России и продлится до декабря. К участию приглашают студентов и преподавателей колледжей Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акцию проводит министерство просвещения РФ совместно с институтом развития профессионального образования в рамках Года единства народов России. Ее цель — подчеркнуть роль среднего профессионального образования в укреплении гражданской идентичности и единства народов страны.

Принять участие могут студенты колледжей и техникумов, педагоги, мастера производственного обучения, управленческие команды, выпускники и работодатели. Им предлагают разместить в социальных сетях посты с фотографиями или короткие видео по одной из тем: «Культура и промыслы в профессиях», «Профессиональные компетенции региона» и «#СилаЕдинстваСПО».

Публикации должны сопровождаться хештегами #СилаЕдинстваСПО, #Минпросвещения, #ИРПО. Участники могут рассказать о народных традициях, редких профессиях, значимых направлениях подготовки в регионе, а также о совместной учебной, проектной и волонтерской деятельности студентов разных национальностей.

«СПО — это честно, это настоящее единство без лозунгов. Ничто так не объединяет, как общее дело. Молодые люди разных национальностей и культур работают плечом к плечу, осваивают специальности и участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству. В Год единства народов России самое время заявить об этом на всю страну», — сказал ректор ИРПО Сергей Кожевников.

Он пригласил студентов и преподавателей присоединиться к акции и продемонстрировать объединяющую силу среднего профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.