Студентов Подмосковья приглашают на практику в университет
Фото - © Пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подписало договор с Государственным университетом управления о практической подготовке студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По численности штата и объему полномочий министерство является одним из самых больших. Это жилищный надзор, содержание территорий, благоустройство дворов и обращение с отходами. Глубина знания отрасли все больше влияет на качество управления.
На данный момент наблюдается тенденция нехватки кадров, и руководство региона ставит задачу в подборе молодых и амбициозных специалистов. В большей степени перспективу видят именно в высшей школе.
Сроки прохождения практики могут быть разные, в зависимости от профиля: с ноября по январь, с апреля по июнь, с ноября по июнь. Есть два вектора взаимодействия — научный и практический. Университет совместно с ведомством разрабатывает дорожные карты новых проектов.
Образовательные программы, по которым осуществляется практическая подготовка:
- юриспруденция;
- финансы и кредит;
- прикладная информатика;
- статистика и аналитика;
- экология и природопользование;
- политология;
- экономика;
- социология;
- логистика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.