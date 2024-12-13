Студентов Подмосковья приглашают на практику в университет

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подписало договор с Государственным университетом управления о практической подготовке студентов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По численности штата и объему полномочий министерство является одним из самых больших. Это жилищный надзор, содержание территорий, благоустройство дворов и обращение с отходами. Глубина знания отрасли все больше влияет на качество управления.

На данный момент наблюдается тенденция нехватки кадров, и руководство региона ставит задачу в подборе молодых и амбициозных специалистов. В большей степени перспективу видят именно в высшей школе.

Сроки прохождения практики могут быть разные, в зависимости от профиля: с ноября по январь, с апреля по июнь, с ноября по июнь. Есть два вектора взаимодействия — научный и практический. Университет совместно с ведомством разрабатывает дорожные карты новых проектов.

Образовательные программы, по которым осуществляется практическая подготовка:

юриспруденция;

финансы и кредит;

прикладная информатика;

статистика и аналитика;

экология и природопользование;

политология;

экономика;

социология;

логистика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.