Студентов непедагогических вузов могут начать привлекать к работе в российских школах

Заместитель директора общеобразовательной школы, эксперт в области образования Наталия Савинкина заявила, что идея привлекать к работе с детьми студентов непедагогических вузов может открыть новые горизонты, но имеет свои нюансы, сообщает RuNews24.ru .

«Эти молодые специалисты часто обладают современными знаниями и навыками, которых может не быть у традиционных педагогов. Кроме того, они могут привнести новые идеи и подходы в образовательный процесс, что особенно важно в эпоху цифровизации и изменений в методах обучения», — сказала Савинкина.

С другой стороны, таким учителям может мешать отсутствие специфических педагогических знаний, им понадобятся курсы повышения квалификации и не очень быстрая адаптация к школьной системе.

Эксперимент может значительно изменить образовательную сферу России и принести положительные результаты, заключила эксперт.