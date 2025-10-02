Студентов Истры научили противостоять кибермошенникам

Помощник прокурора Иван Гульченко рассказал студентам и педагогам о самых распространенных схемах обмана: фишинговых письмах от «маркетплейсов», звонках якобы от силовиков и руководителей организаций, а также о риске стать дроппером — соучастником преступлений, которому грозит до шести лет лишения свободы.

Гульченко ответил на интересующие ребят вопросы, объяснил, как действовать при подозрительных переводах или запросах, а также подчеркнул, как важно следить за сохранностью своих персональных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.