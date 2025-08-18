Студенток отчислили из вуза из-за пошлых танцев возле храма Христа Спасителя
Из РГХПУ им. С. Г. Строганова отчислили первокурсниц, которые непристойно станцевали около храма Христа Спасителя в Москве, сообщает «Подъем».
Видео с танцующими студентками привлекло внимание движения «Сорок сороков» в июне. В конце июля они рассказали, что девушек за танцы привлекли к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.
Также в понедельник движение со ссылкой на издание «Гроза»* добавило, что экс-студенткам по уголовной статье об оскорблении чувств верующих дали 11 месяцев обязательных или принудительных работ, а также отчислили из университета.
В вузе отчисление первокурсниц подтвердили. Там подчеркнули, что подобное поведение несовместимо со статусом студента госвуза.
Вопросы об ответственности уже экс-первокурсниц университет переадресовал в «компетентные органы».
* Признано Минюстом РФ иноагентом.