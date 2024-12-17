Студентки Подмосковья приняли участие в программе «Смена-Профессиум»

В рамках программы обучающиеся показали свои профессиональные навыки в трудовой деятельности Всероссийского детского центра «Смена» под руководством опытных наставников. На образовательных занятиях модуля «Проектируем» Дарья и Виктория смогли разработать и апробировать собственное мероприятие воспитательного характера для студентов СПО — викторина «Семейные традиции». Также был проведен Новогодний квест для ребят из другого отряда.

Обучающиеся учились писать резюме, проходили собеседование и прошли небольшую стажировку. У каждого было свое направление, за которое они отвечали. Также студентки прошли обучение на курсах вожатых и участвовали в дополнительных образовательных мероприятиях, узнали про наставничество, научились разрешать конфликты и многое другое.

Поездка в детский центр «Смена» стала для обучающихся хорошим стимулом для личного развития. А знания и умения, полученные в рамках образовательной программы «Смена-Профессиум», Виктория Галахова и Дарья Кузнецова будут применять в колледже. Ведь опыт планирования и проведения мероприятий у девушек уже есть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.