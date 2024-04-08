Студентки Подмосковья научили школьников изготавливать русские народные игрушки

Студенты Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ Виктория Кузнецова, Ольга Уткина и Юлия Гусева приняли участие в фестивале профессий на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне «Умная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Выставка представляет собой экспозицию из более чем 80 самых востребованных и актуальных профессий, с которыми школьники и студенты могут познакомиться посредством участия в мастер-классах, лекциях и непосредственного общения с работодателями.

Студенты выступили с темой «Использование самодельного дидактического пособия «волшебный сундучок» в работе воспитателя». Участникам мастер-класса — ученикам 2 класса, предлагалось изготовить крестьянскую самодельную куклу — хороводницу. Ребята получили практический опыт изготовления русских народных игрушек, определили характерные особенности и оценили историко-культурную ценность игрушки.

Участие в Фестивале профессий позволило студентам продемонстрировать свои знания и навыки, а также получить ценный опыт взаимодействия с будущими работодателями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.