Студентки Люберец стали бронзовыми призерами конкурса исследовательских проектов

Подведены итоги международного конкурса на лучший исследовательский и практико-ориентированный проект на тему «Ю. А. Гагарин — человек мира». Студентки Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина, Софья Баранова и Ангелина Пустобаева стали призерами, получив дипломы за третье место. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проведен в рамках деятельности Общественно-государственного комитета по празднованию 90-летия со дня рождения Ю. А. Гагарина. Студенты представили свои проекты, которые освещали различные аспекты жизни и деятельности первого космонавта. Их исследования внесли важный вклад в изучение наследия Гагарина, как символа мира и прогресса.

«Поздравляем студенток с заслуженной победой и желаем им новых творческих успехов в научно-исследовательской деятельности. Их работа является ярким примером того, как молодые умы могут вдохновляться и исследовать исторические события, привнося свой вклад в понимание и уважение к наследию великих личностей», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.