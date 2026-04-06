Студентки колледжа «Подмосковье» победили на чемпионате в Салехарде

Студентки колледжа «Подмосковье» завоевали золотые медали на IV Межрегиональном чемпионате гостеприимства, который прошел с 30 марта по 3 апреля 2026 года в Салехарде. В соревнованиях участвовали представители разных регионов России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

IV Межрегиональный чемпионат гостеприимства прошел на базе Ямальского многопрофильного колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Участниками стали студенты профильных учебных заведений из разных регионов страны, в том числе представители колледжа «Подмосковье».

Подмосковное учебное заведение представили студенты 4 курса специальности «Гостиничное дело» и 1 курса специальности «Туризм и гостеприимство». Диана Ярош заняла 1 место в компетенции «Администрирование отеля», а Дарья Гостенкова стала победителем в компетенции «Специалист службы обслуживания номерного фонда».

Жюри также отметило выступление студента 4 курса Михаила Компанейщикова. Он впервые участвовал в соревнованиях по компетенции «Ресторанное дело» и продемонстрировал высокий профессиональный потенциал.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.