Студентка Раменского колледжа стала призером конкурса «Зеленый Зачет»

Конкурс прошел с целью повышения уровня экологической грамотности среди учащихся. В нем приняли участие более 78 тыс. ребят из разных уголков России. Из этого числа конкурсантов в финал вышли 64 человека, в том числе и студентка Раменского колледжа.

В заключительном этапе задания были разработаны ведущими специалистами в области экологии и природопользования. Они требовали не только теоретических знаний, но и практического применения знаний в реальных условиях. Участники проявили свои аналитические способности и креативность.

После выполнения заданий состоялась интерактивная дискуссия с участием представителей науки и известных блогеров, работающих в сфере экологии и природопользования. Это дало ребятам уникальную возможность задать вопросы, которые их волнуют, и получить ответы от экспертов. Такой формат общения способствовал обмену мнениями и идеями между молодыми экологами и профессионалами.

«Участие в «Зеленом зачете» стало важным шагом для нашей студентки на пути к профессиональной карьере. Она показала, что молодежь способна активно участвовать в решении актуальных экологических проблем и вносить свой вклад в сохранение окружающей среды», — отметили в колледже.

Организаторами конкурса выступили фонд «Компас», РХТУ им. Д. И. Менделеева и МГРИ им. Серго Орджоникидзе при поддержке АНО «Университет 2035», Агентства стратегических инициатив, АНО «ДИАЛОГ» и профильных Комитетов Госдумы по экологии и образованию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.