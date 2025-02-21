Студентка представит Серпухов на региональном чемпионате по ветеринарии

Сергиево-Посадский колледж стал местом проведения регионального этапа чемпионата «Профессионалы — 2025», цель которого — выявить и поддержать одаренную молодежь в области профессионального образования. В этом году в соревнованиях примут участие 53 участника, которые продемонстрируют свои навыки в пяти популярных компетенциях, среди которых ветеринария и лабораторный химический анализ. Одной из ярких участниц соревнований станет ученица школы современного образования Елизавета Елистратова, которая проявила особые способности в области ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Чтобы добиться успеха на чемпионате, Елизавета усердно тренируется под руководством опытных наставников — заведующей Серпуховской ветеринарной лабораторией Татьяны Красиковой, ведущего ветеринарного врача Валерия Новикова и преподавателя школы современного образования Надежды Орловой. Во время подготовки она изучает основные аспекты ветеринарии, такие как микробиология, ветеринарно-санитарная экспертиза, клинический осмотр и даже хирургические методы.

Чемпионат «Профессионалы 2025» представляет собой уникальную платформу для школьников и студентов специального профессионального образования, предоставляя им возможность не только показать свои таланты, но и продемонстрировать креативный подход в решении профессиональных задач. Задания, которые выполняют участники, составлены с учетом требований современных работодателей, что позволяет оценить их готовность к реальным условиям труда.

Работы участников будут оценивать высококвалифицированные специалисты, включая мастеров производственного обучения, преподавателей и представителей промышленных предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.