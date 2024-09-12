Студентка Подмосковья попала в реестр «Таланты России»

Третьекурсница егорьевского колледжа педагогики и искусства (филиала ГСГУ) Софья Силкина попала в государственный реестр «Таланты России», посвященный поддержке одаренных детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка стала призером весенней сессии «Фронтовой треугольник» Международной образовательно-патриотической акции «Фестиваль сочинений РусФест». Это и стало поводом для внесения в реестр. Ее сочинение, которое завоевало второе место среди студентов колледжей, посвящено глубоким размышлениям о любви к Родине, уважению к ее истории и культуре, а также переживаниям за будущее страны.

В своем сочинении Софья затронула важные темы, касающиеся понимания национальной идентичности. «Любить Родину — это не просто. Это осознанное чувство, к которому стоит приходить через собственные размышления. Чтобы каждый гражданин не стал врагом своей страны, нужно изучать историю, проникаться отечественным искусством, творениями великих ученых и произведениями военных лет, которые раскрывают правду о нашем народном единстве и любви к Родине», — написала студентка в своем сочинении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.