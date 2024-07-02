В рамках Всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» студентка факультета дошкольного образования Орехово-Зуевского ГГТУ Анастасия Обухова заняла первое место в номинации «Педагогическое образование (дошкольное)». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Олимпиада привлекла более 60 тыс. студентов со всей страны и состояла из пяти этапов, на которых участники демонстрировали свои профессиональные навыки и знания. Учащаяся проявила не только академическую эрудицию, но и практический подход к решению задач, связанных с дошкольным образованием.

«Ранее студентка стала финалисткой профессионального конкурса «Флагманы образования» на платформе «Россия — страна возможностей». Поздравляем Анастасию с заслуженной победой и желаем ей дальнейших успехов в ее научной и профессиональной карьере», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.