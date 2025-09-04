Студентка Подмосковья одержала победу во Всероссийском конкурсе «Интеграция»

Студентка центра информационно-технологической подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» Ирина Иванова одержала победу во Всероссийском конкурсе «Интеграция». Ее проект, посвященный герою Богородского округа Денису Пудовкину, был удостоен диплома I степени и медали за лучшую студенческую работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Свою исследовательскую работу и книгу, где упоминается проект, Ирина лично вручила отцу героя — Евгению Пудовкину. Это стало данью памяти и глубокого уважения к подвигу земляка.

Кроме того, делегация Богородского округа прилетела в Беслан, чтобы почтить память Дениса Пудовкина и всех жертв трагедии. В составе делегации — отец героя Евгений Пудовкин, его тетя Раиса Бойцева, тренер Дениса Владимир Федорцов, а также представители администрации Богородского округа, волонтеры и кадеты.

Как отметили представители колледжа, эта поездка — еще один шаг в сохранении исторической памяти и свидетельство того, что подвиги настоящих героев не забываются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.