Студентка «Московии» победила в международном конкурсе индивидуальных проектов

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По итогам Международного конкурса индивидуальных проектов школьников 10-11 классов NEW PROJECT, включенного в перечень олимпиад и интеллектуальных конкурсов министерства просвещения РФ, первокурсница профессионального колледжа «Московия» Дарья Сионская заняла первое место. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс был направлен на развитие творческого мышления, научного подхода, коммуникативных навыков и популяризацию науки среди молодежи. Особое внимание было уделено выявлению и поддержке талантливых учащихся.

Организатором конкурса выступил международный центр исследовательских проектов. Он ориентирован на создание и реализацию инновационных программ в сфере науки и образования.

«Поздравляем Дарью с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в научной и творческой деятельности!» — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.