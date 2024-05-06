Студентка Коломны стала призером конкурса выразительного чтения сонетов Шекспира
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Студентка третьего курса Коломенского ГСГУ Анастасия Креслова стала призером конкурса декламации сонетов Шекспира, который проводился на базе кафедры индоевропейских и восточных языков университета просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
Конкурс был приурочен к 260-й годовщине со дня рождения великого английского поэта, драматурга и писателя. Анастасия Креслова выступила с декламацией сонета № 18 и получила диплом III степени.
Участие в конкурсе стало для Анастасии возможностью продемонстрировать свои творческие способности и любовь к английскому языку. Она тщательно готовилась к выступлению, уделяя особое внимание произношению, интонации и передаче смысла сонета.
Победа в конкурсе стала признанием таланта и упорства Анастасии. Она не только прославила свой техникум, но и внесла свой вклад в популяризацию творчества Уильяма Шекспира.
«Поздравляем Анастасию с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших успехов в изучении иностранных языков и творческой деятельности», — добавили в пресс-службе ведомства.
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