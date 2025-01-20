Студентка коломенского вуза стала лучшей на международной научной конференции

Студентка педагогического факультета ГСГУ Яна Евстефеева заняла первое место в конкурсе докладов молодых исследователей, который прошел в рамках международной научной конференции «Технологии искусственного интеллекта в науке и образовании» в МГУ имени М. В. Ломоносова, передает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

Свои научные результаты на форум представили более 120 студентов из регионов России, а также из Беларуси, Индии, Индонезии, Казахстана, Китая, Нигерии, Судана, Турции и Южной Кореи, охватив самые разнообразные сферы применения искусственного интеллекта — от точных и естественных наук до медицины, юриспруденции и социальных сетей.

Работа Яны Евстефеевой была посвящена внедрению цифровых технологий в образование для развития когнитивных, социальных, эмоциональных и коммуникативных навыков у детей.

«Занять первое место на столь масштабной конференции — это результат длительной и упорной подготовки. Считаю, что такие события дают бесценный опыт для профессионального развития: можно обсудить свои идеи и услышать мнение экспертов», — прокомментировала свою победу студентка.

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