Студентка колледжа Подмосковья победила во Всероссийской олимпиаде по философии

Студентка структурного подразделения — центра подготовки сферы услуг города Балашихи Подмосковного колледжа «Энергия» Дарья Шамина заняла 1 место в международной Интернет-олимпиаде по философии «Солнечный свет». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Данные олимпиады — это познавательные мероприятия на международном современном учебном портале проводятся по единому сценарию: дистанционно и строго в соответствии с законодательством и ФГОС.

«Это выдающееся достижение — результат упорного труда, целеустремленности и глубоких знаний. Мы гордимся тем, что в нашем подразделении учатся такие талантливые и умные студенты! Дарья, желаем тебе дальнейших успехов и новых побед! Ты вдохновляешь нас всех на стремление к знаниям и самосовершенствованию. Продолжай также сиять и покорять новые вершины!» — поздравила победительницу заведующий Балашихинской площадки Ангелина Берая.

«Также администрация Балашихинского отделения Подмосковного колледжа «Энергия» поздравляет преподавателя Ирину Панкову с успешным прохождением экспертного курса для профессионалов туротрасли «НИХАО, КИТАЙ! Секреты привлечения платежеспособных китайских туристов» и с нетерпением ждет новых актуальных трендов на занятиях!» — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.