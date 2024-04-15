Студентка из Звенигорода представит Подмосковье на конкурсе «Профессионалы»

Студентка факультета туризма и гостеприимства из звенигородского колледжа выступит от Московской области на всероссийском конкурсе «Профессионалы» в Крыму.

Ранее она завоевала первое место в конкурсе «Профессионалы». Победительница поедет на итоговый этап чемпионата России в Республику Крым и представит на конкурсе Московскую область.

«Мне нужно было помочь гостю-иностранцу, который потерял ключи от номера, а также решить проблему другого заграничного туриста: он сменил фамилию после того, как успел забронировать номер в отеле. Такие ситуации в работе администратора гостиницы случаются часто, и специалисту необходимо уметь вежливо разговаривать с клиентом и помочь ему, чтобы он остался доволен обслуживанием в отеле», — рассказала она.

По словам преподавателей звенигородского филиала Красногорского колледжа, Валентина Король хорошо знает английский язык, которому в учреждении уделяют большое внимание. Благодаря этому конкурсантка легко справилась с практическими заданиями, а на втором курсе очень быстро овладела компьютерной программой по управлению отелями.

Заявку на участие в региональном этапе чемпионата среди студентов «Профессионалы» подавало девять учебных заведений столичного региона. Из них пять претендентов на победу приняли участие в состязаниях. На региональный чемпионат приехали студенты из Серпухова, Орехово-Зуева, Волоколамска, Солнечногорска и других городов.

Звенигородский филиал Красногорского колледжа второй год подряд становится площадкой для проведения областных конкурсов. В учреждении оборудованы мастерские, кабинеты для практических занятий, а студенты после окончания устраиваются работать в известную сеть международных отелей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.