Студентка из Зарайска стала призером чемпионата «Профессионалы» по педагогике
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В Подмосковье студентка 3 курса Зарайского педагогического колледжа Алина Якунина заняла третье место на итоговом этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования в компетенции «Коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании» проходили в Педагогическом колледже имени Н. К. Калугина.
В течение трех дней участники из 10 регионов России демонстрировали свои умения в проведении коррекционных занятий, решении педагогических задач, разработке дидактических игр для детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ), а также в организации просветительских мероприятий для педагогов и консультаций для родителей.
Подготовку Алины Якуниной к чемпионату осуществляла ее наставник, преподаватель специальных дисциплин колледжа, Юлия Галанина.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.