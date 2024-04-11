Студентка из Сергиева Посада стала победителем конкурса проектных работ

В Московской финансово-юридической академии при поддержке администрации Сергиево-Посадского округа состоялся конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА-2024», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студентка Сергиево-Посадского колледжа Анна Клевцова под руководством своего наставника Натальи Кутько представила на конкурс проект по ландшафтному дизайну «Открытое пространство» и завоевала почетное 1 место в номинации «Лучший проект 2024 года». В нем она предложила вариант благоустройства территории у дома «Союза художников России» в центре Сергиева Посада.

Конкурсы проектных и исследовательских работ — это не только возможность продемонстрировать свои знания и навыки, но и прекрасный способ вдохновиться идеями других участников, узнать что-то новое и расширить свой кругозор. Такие мероприятия стимулируют студентов к саморазвитию, творчеству и стремлению к достижению новых высот.

«Поздравляем Анну и ее наставника с заслуженной победой. Желаем им новых творческих успехов, интересных проектов и вдохновения во всех начинаниях», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.