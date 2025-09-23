Студентка из Сергиева Посада стала победителем конкурса «Юная краса ЖКХ»

В Москве прошла торжественная церемония вручения премий победителям первого Всероссийского конкурса «Юная краса ЖКХ». Конкурс стал площадкой для самовыражения талантливых девушек в возрасте от 7 до 17 лет, предложивших инновационные проекты и идеи, направленные на развитие жилищного комплекса и благоустройства российских городов. Участницы представили жюри концепции модернизации городского пространства, энергоэффективные решения и современные подходы к организации быта жителей многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Из числа десятков финалистов особого внимания заслуживает студентка Сергиево-Посадского колледжа Анастасия Денисова, ученица второго курса отделения эксплуатации и обслуживания многоквартирных домов. Под руководством своего преподавателя, специалиста высшей категории Лилии Горшковой, Анастасия представила уникальный проект и завоевала титул победителя в номинации «Создание комфортной городской среды».

Ее предложение включало целый комплекс инновационных решений, направленных на повышение качества жизни горожан, внедрение экологически чистых технологий и создание комфортных зон отдыха рядом с жилыми домами. Особое внимание уделялось вопросам энергосбережения и экологической ответственности, что сделало проект уникальным и актуальным.

Кроме главной награды студентка получила специальную премию за самый значимый социальный проект, отражающий глубокое понимание проблем ЖКХ и стремление внести позитивные изменения в жизнь простых россиян. Ее инициатива показала важность вовлечения молодежи в процессы управления городским хозяйством и воспитания нового поколения профессионалов, способных творчески подходить к решению городских вопросов.

«Победа Насти Денисовой — это не просто личный успех, но также яркий пример того, каким образом студенты колледжей и техникумов могут активно влиять на будущее отрасли. Мы гордимся своими студентами и преподавательским составом, способствующими формированию творческого потенциала молодых инженеров и созданию привлекательного образа перспективных направлений профессиональной деятельности», — поздравили студентку в колледже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.