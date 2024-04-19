Студентка из Раменского стала призером конкурса литературного творчества

В колледже «Подмосковье» состоялась онлайн-церемония награждения победителей и призеров VI регионального конкурса инклюзивного литературного творчества «Добрым словом согреем друг друга». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

От Раменского колледжа в номинации «Публицистика» в возрастной категории от 14 до 17 лет приняла участие студентка 1 курса направления «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Елизавета Логачева. Ее сочинение под названием «Я русский. Я иду до конца!», пронизанное духом патриотизма, заняло почетное второе место. Подготовила студентку к конкурсу преподаватель русского языка и литературы Оксана Ревзина.

«От всей души поздравляем студентку и ее наставника. Желаем им новых побед, удачи и творческих успехов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.