Студентка из Раменского округа рассказала о своем бизнес-проекте в эфире радио

Студентка 4 курса Раменского колледжа Ксения Агафонова и ее наставник Игорь Максимович приняли участие в радиопередаче на радиостанции «Радио 1», посвященной студенческой жизни и учебе в колледже, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка рассказала о своем бизнес-проекте, который она недавно защитила на XIV конкурсе молодежных предпринимательских проектов «Свое дело» в Московском университете имени С. Ю. Витте. Она подробно описала свой проект и ответила на вопросы ведущих.

Интервью на радио стало важным шагом для Ксении и ее руководителя. Они получили возможность поделиться своими мыслями и идеями с широкой аудиторией, а также подчеркнуть важность наставничества и поддержки в обучении и развитии молодых специалистов.

Радиостанция «Радио 1» вещает на FM-частотах в 55 городах Московской области, что позволило Ксении и Игорю Борисовичу донести свою историю до большого количества слушателей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.