сегодня в 15:36

Студентка из Раменского округа победила в конкурсе молодежных проектов

Московский университет имени С. Ю. Витте провел XIV конкурс на лучший молодежный предпринимательский проект «СВОЕ ДЕЛО». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участницей от Раменского колледжа стала студентка 4 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Агафонова Ксения под руководством наставника Игоря Максимовича.

В результате работа студентки победила в номинации «Лучший предпринимательский проект в области торговли».

Проект Ксении «Магазин хоккейной экипировки «На пятаке» был представлен на очном этапе конкурса в кампусе бизнес-акселератора MUIV.LAB.

«От всей души поздравляем студентку и ее наставника. Желаем дальнейших успехов и профессиональных побед», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.