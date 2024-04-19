Студентка из Раменского округа победила в конкурсе молодежных проектов
Фото - © Министерство образования Московской области
Московский университет имени С. Ю. Витте провел XIV конкурс на лучший молодежный предпринимательский проект «СВОЕ ДЕЛО». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Участницей от Раменского колледжа стала студентка 4 курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» Агафонова Ксения под руководством наставника Игоря Максимовича.
В результате работа студентки победила в номинации «Лучший предпринимательский проект в области торговли».
Проект Ксении «Магазин хоккейной экипировки «На пятаке» был представлен на очном этапе конкурса в кампусе бизнес-акселератора MUIV.LAB.
«От всей души поздравляем студентку и ее наставника. Желаем дальнейших успехов и профессиональных побед», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.
«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.