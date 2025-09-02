Студентка из Подмосковья вошла в состав тим-лидеров конкурса «Интервидение»

Студентка Губернского колледжа городского округа Серпухов Юлия Денисова успешно прошла отбор и вошла в состав тим-лидеров предстоящего международного конкурса «Интервидение». На конкурс было подано более 2 тыс. заявок со всей страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурсный отбор состоял из нескольких этапов, в ходе которых Юлия продемонстрировала свои профессиональные навыки и компетенции. Она представила свой обширный волонтерский опыт, успешно прошла собеседование и подтвердила знание иностранного языка, что стало важным фактором ее успеха. В результате многоэтапного отбора из большого числа претендентов было выбрано всего 50 человек, среди которых оказалась и Юлия.

После завершения обучения тим-лидеры были распределены по функциональным направлениям. Юлия Денисова была назначена на должность ответственной за отделение «лингвистическая поддержка». Это направление является одним из самых значимых, поскольку в конкурсе примут участие представители более 20 стран мира.

В колледже поздравили студентку и выразили уверенность, что она достойно представит свой город и учебное заведение, а также внесет весомый вклад в организацию международного события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.