Студентка из Подмосковья стала призером Всероссийской конференции

Студентка Раменского колледжа Анна Фадеева заняла второе место на LVII Всероссийской конференции «Обретенное поколение», которая прошла 26–27 марта в Конгресс-центре ГК «Космос». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конференции приняли участие студенты и преподаватели со всей страны. Площадка объединила участников для обсуждения актуальных научных тем и обмена опытом.

Раменский колледж представила студентка второго курса Анна Фадеева, обучающаяся по специальности «Правоохранительная деятельность». Под руководством преподавателя Ангелии Барыкиной она подготовила индивидуальный проект и выступила с докладом на тему «Эпистемология будущего: возможность познания и предвидения».

По итогам конференции Анна получила диплом II степени за вклад в научное обсуждение. В колледже поздравили студентку с успешным выступлением и поблагодарили наставника за подготовку.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.