Студентка из Подмосковья приняла участие во Всероссийской конференции

Студентка второго курса колледжа «Энергия» Богородского городского округа Кристина Байкова прошла заочный этап IX Всероссийской конференции-конкурса учащихся имени Льва Толстого, представив на суд жюри исследовательскую работу по русскому языку «Фразеологизмы в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина». Научным руководителем выступила преподаватель русского языка и литературы Оксана Игнатова. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Казанский федеральный университет в период с 20 октября по 15 декабря 2025 года проводит IX Всероссийскую научную конференцию-конкурс учащихся имени Льва Толстого. Она направлена на поддержку одаренных учащихся, повышение их уровня общей коммуникативной и исследовательской компетенции. Кристину вместе с ее наставником пригласили на очную защиту работы в секции «Актуальные вопросы русского языка».

На секционных заседаниях конференции-конкурса по 12 различным направлениям были заслушаны около 400 лучших работ учащихся 8–11 классов и студентов образовательных организаций профессионального образования, прошедших в заключительный (очный) тур.

В ведомстве добавили, что всех участников очного этапа внесли в Реестр талантливых детей России, что даст им дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.