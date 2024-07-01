Студентка из Подмосковья победила в первом модуле конкурса «ПервопроХодец»

Наградили 200 победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», среди них была и подмосковная студентка Виктория Арутюнян, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В первом модуле участвовали около 20 тыс. человек, до этапа защиты образа студента дошли 384 конкурсанта. 200 победителей получили ценные подарки от проекта и его партнеров.

«Изначально в треке „ПервопроХодец“ меня пригласили участвовать друзья. Мне показалось это интересным: я не была знакома с молодежной политикой, но очень хотела узнать, как сделать студенческое сообщество комфортнее», — поделилась Арутюнян.

Студентка учится в Государственном социально-гуманитарном университете.

Трек познакомил участников со студенческим сообществом. Они узнали о возможностях самореализации, устройстве молодежной политики РФ, смогли провести мероприятия для своих вузов, проявить лидерские качества и активную гражданскую позицию.

Следующая волна подачи заявок на конкурсный трек «ПервопроХодец» началась, она будет идти до 30 сентября на платформе проекта «Твой ход». Поучаствовать в нем смогут студенты, которые будут первокурсниками бакалавриата или специалитета на декабрь этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.