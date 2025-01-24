Студентка из Подмосковья отказалась от гранта в 1 млн рублей

Студентка из Красногорска Алиса Дворкина победила в конкурсе с проектом «МедиаСканер» и получила право на грант в 1 млн рублей, но приняла решение отказаться от денег, сообщает Telegram-канал округа.

«Я приняла решение отказаться от гранта. Мы посоветовались с экспертами и наставниками. И решили, что наш проект можно сделать еще лучше», — сказала Дворкина.

Она добавила, что после улучшения подаст проект на этот же и другие конкурсы, чтобы увеличить выигрыш и чтобы реализация проекта проходила мягко. Дворкина рассказала, что сейчас будет работать в Студенческом совете и над социальными проектами.

«МедиаСканер» — это автоматизированная система, которая ищет запрещенные слова в видео и аудио. Проект студентки дает возможность предотвратить ситуации, когда в песнях, аудиокнигах и кинолентах сохраняются недопустимые выражения, так как их не заметили. Проект должен помочь избежать штрафов за нарушение закона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные, неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.