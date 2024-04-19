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Студентка из Орехово-Зуево победила в конкурсе поэтов-переводчиков в Томске

Студентка 4-го курса факультета иностранных языков Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) Анастасия Пилюгина заняла первое место в престижном VII-м Всесоюзном конкурсе поэтов-переводчиков «Лира 2024». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс, посвященный 420-летию Томска, был организован Томским государственным университетом. Студентка Орехово-Зуевского ГГТУ победила в острой конкуренции — всего на конкурс было представлено 275 работ.

«Поздравляем Анастасию и ее научного руководителя Татьяну Юсупову с этой победой», — добавили в пресс-службе ведомства.

Победа Анастасии Пилюгиной стала очередным подтверждением высокого уровня подготовки студентов Орехово-Зуевского ГГТУ. Университет гордится своими студентами и преподавателями, которые вносят значительный вклад в развитие науки и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.