Студентка из Луховиц Подмосковья завоевала медаль на чемпионате «Профессионалы-2026»

Студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Виктория Коваленко получила медаль «За профессионализм» на итоговом этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026», который прошел с 1 по 6 июня в Кабардино-Балкарской Республике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Московскую область на межрегиональном этапе по компетенции «Промышленное садоводство» представляла студентка из Луховиц Виктория Коваленко. По итогам конкурсных испытаний она стала победителем в личном первенстве и была удостоена медали «За профессионализм», подтвердив высокий уровень подготовки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.