Студентка из Люберец стала лауреатом конкурса исследовательских проектов

В конгресс-центре ГК «Космос» в Москве прошел очный тур Всероссийского конкурса научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение». Студентка 1 курса Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина Полина Вольнова стала лауреатом конкурса и была награждена дипломом 2-й степени, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Под научным руководством преподавателя Богдана Гребенюка студентка представила конкурсную работу по направлению «Теория и история права и государства». В своем исследовании она проанализировала основные проблемы, связанные с реализацией принципа законности в деятельности органов государственной власти, и предложила пути их решения.

В пресс-службе ведомства отметили, что в конкурсе приняли участие более 1,1 тыс. соискателей из 54 субъектов РФ, из которых 334 прошли в очный тур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.